"Дакар-2026": Азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов взял золотую медаль
Индивидуальные
- 01 ноября, 2026
- 20:35
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов завоевал золотую медаль на IV Летних юношеских Олимпийских играх, проходящих в столице Сенегала Дакаре.
Как сообщает Report, это первое золото азербайджанской сборной на турнире.
Дзюдоист, выступавший в весовой категории до 55 кг, в финале одержал победу над хорватом Зворцем Йоной.
Напомним, что И. Талыбов начал борьбу с 1/4 финала. В первых двух встречах он выбил из борьбы Ибрагима Муссану из ЦАР и представителя Саудовской Аравии Муратза Хебаха.
Азербайджан представлен на "Дакар-2026" 13 спортсменами в 8 видах спорта, турнир завершится 13 ноября.
Последние новости
21:28
В аккаунтах президента в соцсетях размещен обзор о его деятельности за неделюВнутренняя политика
21:19
"Реал" на выезде разгромил "Расинг" в матче 11-го тура Ла ЛигиФутбол
20:54
Азербайджанский борец Али Цокаев взял бронзу чемпионата мира в АстанеИндивидуальные
20:47
AP: При стрельбе в Далласе погибли четыре человека, еще 15 получили раненияДругие страны
20:35
"Дакар-2026": Азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов взял золотую медальИндивидуальные
20:28
Китай раскрыл детали плана высадки своих первых космонавтов на ЛунуДругие страны
20:07
Reuters: Трамп готовится управлять США в обход Конгресса в случае победы демократовДругие страны
19:55
Госдеп США назвал темы саммита лидеров G20 в МайамиДругие страны
19:49
Фото
Представлены проекты "Древний камень, современная память" и "Радиус ответственности"Kультурная политика