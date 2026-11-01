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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    "Дакар-2026": Азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов взял золотую медаль

    Индивидуальные
    • 01 ноября, 2026
    • 20:35
    Дакар-2026: Азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов взял золотую медаль

    Азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов завоевал золотую медаль на IV Летних юношеских Олимпийских играх, проходящих в столице Сенегала Дакаре.

    Как сообщает Report, это первое золото азербайджанской сборной на турнире.

    Дзюдоист, выступавший в весовой категории до 55 кг, в финале одержал победу над хорватом Зворцем Йоной.

    Напомним, что И. Талыбов начал борьбу с 1/4 финала. В первых двух встречах он выбил из борьбы Ибрагима Муссану из ЦАР и представителя Саудовской Аравии Муратза Хебаха.

    Азербайджан представлен на "Дакар-2026" 13 спортсменами в 8 видах спорта, турнир завершится 13 ноября.

    Сборная Азербайджана по дзюдо Золотая медаль
    "Dakar-2026": Azərbaycan cüdoçusu İbrahim Talıbov qızıl medal qazanıb
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