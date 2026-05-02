ABŞ Almaniyadan minlərlə hərbçisini çıxarır
Digər ölkələr
- 02 may, 2026
- 02:51
ABŞ Almaniyadan 5000 hərbçinin çıxarılmasına başlayır.
"Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Pentaqonun sözçüsü Şon Parnell məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Amerika qoşunlarının çıxarılmasının yaxın altı-on iki ay ərzində başa çatdırılması planlaşdırılır.
Vaşinqtonun qərarı ABŞ prezidenti Donald Tramp və Avropa NATO müttəfiqləri arasında İranla müharibə ilə bağlı artan gərginlik fonunda verilib.
