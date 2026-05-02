    • 02 may, 2026
    İranın son təklifi mətbuata sızıb

    İran vasitəçiləri məlumatlandırıb ki, Vaşinqton Tehranın münaqişənin həlli ilə bağlı son təklifini nəzərdən keçirməyə hazır olduğunu göstərərsə, gələn həftənin əvvəlində Pakistanda danışıqlarda iştirak etməyə hazır olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzeti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Tehran əvvəllər təqdim etdiyi təklifdə ABŞ-nin hücumlara son qoyacağına və İran limanlarının blokadasının ləğv ediləcəyinə zəmanət verəcəyi təqdirdə Hörmüz boğazının açılması şərtlərini müzakirə etməyin mümkünlüyünü göstərib.

    Nəşrin iddiasına görə, İran həmçinin ABŞ sanksiyalarının yumşaldılması müqabilində nüvə proqramı ilə bağlı məsələləri müzakirə etməyi təklif edib.

    Xatırladaq ki, mayın 1-də ABŞ lideri Konqresin rəhbərliyinə rəsmi olaraq Ağ Evin İranla müharibəni bitmiş hesab etdiyini bildirib. Lakin, görünür, bu addım əsasən ABŞ hərbi qüvvələrinin xaricdəki münaqişələrdə istifadəsini tənzimləyən milli qanunlara riayət etmək zərurətindən irəli gəlib.

    WSJ: Иран допустил переговоры с США при готовности Вашингтона рассмотреть новое предложение

    "Reuters": ABŞ Qəzzadakı koordinasiya mərkəzini bağlamaq niyyətindədir

    ABŞ Yaxın Şərq müttəfiqlərinə 8,6 milyard dollarlıq silah satışını təsdiqləyib

    Rusiya XİN: BMT TŞ-nin beş üzvü arasındakı deqradasiya strateji risklərin artmasına səbəb olub

    Dubayda yaşayış üçün minimum investisiya həddi ləğv edilib

    ABŞ Avropa müttəfiqlərini silah tədarükündə mümkün gecikmələrlə bağlı xəbərdar edib

    Kuba Trampın tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara qarşı çıxıb

    ABŞ qüvvələri Hörmüz boğazında saxladığı gəmilərin sayını açıqlayıb

    Meksikada turistləri daşıyan avtobus aşıb, 11 nəfər ölüb

