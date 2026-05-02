    • 02 мая, 2026
    • 07:09
    WSJ: Иран допустил переговоры с США при готовности Вашингтона рассмотреть новое предложение

    Иран уведомил посредников о готовности принять участие в переговорах, которые могут пройти в Пакистане в начале следующей недели. Однако Тегеран связывает свое участие с готовностью Вашингтона рассмотреть новое предложение исламской республики по урегулированию конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По их данным, ранее переданное иранской стороной предложение предусматривает возможность обсуждения условий открытия Ормузского пролива. В Тегеране, как утверждается, готовы рассмотреть этот вопрос при условии, что США гарантируют прекращение атак и снятие блокады иранских портов.

    Кроме того, Иран предложил обсудить вопросы, связанные со своей ядерной программой, в обмен на возможное смягчение американских санкций.

    İranın son təklifi mətbuata sızıb

