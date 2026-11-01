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    В ходе беспорядков во Франции пострадали более 200 человек, задержаны 779

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 16:29
    В ходе беспорядков во Франции пострадали более 200 человек, задержаны 779

    При столкновениях с полицией в ходе массовых протестов во Франции, вылившихся в беспорядки, пострадали около 60 демонстрантов.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на экстренные службы.

    Уточняется, что четверо из пострадавших участников акций находятся в тяжелом состоянии.

    В свою очередь, Le Parisien со ссылкой на отчет МВД Франции сообщает, что в общей сложности в ходе субботних протестов пострадали 159 сотрудников силовых структур. Также в ведомстве сообщили о 515 пожарах и 36 поврежденных предприятиях в ходе вчерашних беспорядков.

    По его данным, число задержанных также возросло до 779 человек.

    МВД Франции Акции протеста во Франции
    Fransada iğtişaşlar zamanı 200-dən çox insan yaralanıb, 779 nəfər saxlanılıb - Yenilənib
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