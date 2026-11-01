В ходе беспорядков во Франции пострадали более 200 человек, задержаны 779
Другие страны
- 01 ноября, 2026
- 16:29
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При столкновениях с полицией в ходе массовых протестов во Франции, вылившихся в беспорядки, пострадали около 60 демонстрантов.
Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что четверо из пострадавших участников акций находятся в тяжелом состоянии.
В свою очередь, Le Parisien со ссылкой на отчет МВД Франции сообщает, что в общей сложности в ходе субботних протестов пострадали 159 сотрудников силовых структур. Также в ведомстве сообщили о 515 пожарах и 36 поврежденных предприятиях в ходе вчерашних беспорядков.
По его данным, число задержанных также возросло до 779 человек.
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