В ходе беспорядков во Франции пострадали более 200 человек, задержаны 779

При столкновениях с полицией в ходе массовых протестов во Франции, вылившихся в беспорядки, пострадали около 60 демонстрантов.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что четверо из пострадавших участников акций находятся в тяжелом состоянии.

В свою очередь, Le Parisien со ссылкой на отчет МВД Франции сообщает, что в общей сложности в ходе субботних протестов пострадали 159 сотрудников силовых структур. Также в ведомстве сообщили о 515 пожарах и 36 поврежденных предприятиях в ходе вчерашних беспорядков.

По его данным, число задержанных также возросло до 779 человек.