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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Fransada iğtişaşlar zamanı 200-dən çox insan yaralanıb, 779 nəfər saxlanılıb - Yenilənib

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2026
    • 17:04
    Fransada iğtişaşlar zamanı 200-dən çox insan yaralanıb, 779 nəfər saxlanılıb - Yenilənib

    Fransada zorakılığa çevrilən kütləvi etirazlar zamanı polislə toqquşmalarda təxminən 60 nümayişçi yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, "Le Figaro" qəzeti bu barədə təcili yardım xidmətlərinə istinadən xəbər verib.

    Yaralanan etirazçılardan dördünün vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

    Öz növbəsində "Le Parisien" qəzeti Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin hesabatına istinadən şənbə günü keçirilən etirazlar zamanı ümumilikdə təhlükəsizlik orqanlarının 159 əməkdaşının yaralandığını bildirib. Nazirlik həmçinin dünənki iğtişaşlar zamanı 515 yanğın hadisəsi və 36 müəssisənin zərər çəkdiyini bildirib.

    Nazirliyin məlumatına görə, saxlanılanların sayı da 779-a çatıb.

    Fransada zorakılığa çevrilən kütləvi etirazlar zamanı polislə toqquşmalar zamanı təxminən 60 nümayişçi və hüquq-mühafizə orqanlarının 18 əməkdaşı yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Le Figaro" qəzeti təcili yardım xidmətlərinə istinadən xəbər verib.

    Yaralanan etirazçılardan dördünün vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

    Bu məlumatlar dəqiq deyil, çünki təkcə Marsel prefekturası hüquq-mühafizə orqanlarının 19 əməkdaşının yaralandığını bildirib. Parisdə etirazçılar onlara pirotexnika və yandırıcı qurğular atdıqdan sonra bir neçə jandarm ciddi yanıq xəsarətləri alıb.

    Öz növbəsində "Le Parisien" qəzeti dünənki iğtişaşlar zamanı 515 yanğın hadisəsi və 36 müəssisənin zərər çəkdiyini xəbər verib.

    Kütləvi iğtişaş Fransa Xəsarət alan
    В ходе беспорядков во Франции пострадали более 200 человек, задержаны 779
    44 filmi
    44 filmi

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