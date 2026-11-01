Во Франции в ходе протестов задержали более 500 человек - Обновлено 2

Французские правоохранители задержали 511 человек в ходе массовых протестов против роста стоимости жизни и ухудшения качества государственных услуг.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, акции прошли 31 октября в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе и других городах страны.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в демонстрациях приняли участие около 320 тыс. человек. Всего по стране состоялось порядка 150 акций.

Большинство шествий прошли мирно, однако в ряде городов произошли столкновения протестующих с полицией. Для разгона участников беспорядков правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

31 октября, 22:55

В ходе массовых протестов во Франции задержаны 422 человека.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на данные МВД Франции.

"Манифестации в рамках согласованных акций протеста прошли без происшествий. Однако радикально настроенные лица в ряде городов, включая Бордо, Тулузу, Ренн, Лилль, Нант, Марсель и Лион, пытались после завершения шествий проникнуть в центральные кварталы с целью совершения актов вандализма и мародерства", - следует из заявления.

Отмечается, что в Париже полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона агрессивно настроенных протестующих, начавших забрасывать правоохранителей камнями и бутылками.

Всего к вечеру субботы, по данным ведомства, в демонстрациях в знак протеста против снижения покупательной способности населения приняли участие около 320 тыс. человек. В свою очередь профсоюзы насчитали 500 тыс. участников.

31 октября, 19:13

На окраине Парижа у Порт-де-Баньоле начались очередные протесты старшеклассников и студентов против повышения цен на топливо и дороговизны жизни.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Le monde.

По данным МВД Франции, всего по стране проходят 65 акций, в которых принимают участие более 15 тысяч человек.

Участники несут плакаты с лозунгами "€12 млрд - на образование, а не на новый авианосец", "Деньги - на лицеи, а не на войны и миллиардеров", "Да здравствует студенческий протест".

К протестному движению, помимо профсоюзов, присоединились студенческие и молодежные организации, а также сторонники движения "желтых жилетов".

Ранее сообщалось о том, что французские власти мобилизовали все силы для обеспечения безопасности в ходе запланированных протестов. По всей стране для обеспечения порядка мобилизованы около 70 тыс. полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Лоран Нуньес ранее предупредил о высоком риске беспорядков, подчеркнув, что правоохранительные органы будут жестко пресекать любые проявления насилия.

По данным ведомства, третий раунд протестов проходит без каких-либо существенных инцидентов. Однако, к 14:00 было произведено 27 арестов, по сравнению с 217 арестами 24 октября.

Нынешняя акция стала продолжением масштабных выступлений 17 и 24 октября, сопровождавшихся в ряде французских городов столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов. По данным МВД Франции,17 октября в 198 демонстрациях участвовали 67 000, а 24 октября в 108 акциях одновременно приняли участие 37 000 человек, Однако, по независимым оценкам, в манифестациях 24 октября приняли участие от 410 тыс. до 800 тыс. человек.