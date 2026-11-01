İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Fransada etiraz aksiyalarında 511 nəfər saxlanılıb - Yenilənib-2

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2026
    • 00:54
    Fransada etiraz aksiyalarında 511 nəfər saxlanılıb - Yenilənib-2

    Fransada keçirilən kütləvi etiraz aksiyalarında 511 nəfər saxlanılıb.

    "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, aksiyalar oktyabrın 31-də Paris, Marsel, Lion, Tuluza və ölkənin digər şəhərlərində keçirilib.

    Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, nümayişlərdə 320 minə yaxın insan iştirak edib. Ölkə üzrə ümumilikdə 150-yə yaxın aksiya baş tutub.

    Yürüşlərin əksəriyyəti dinc keçib, lakin bir sıra şəhərlərdə etirazçılarla polis arasında toqquşmalar baş verib. Hüquq-mühafizə orqanları İğtişaşçıları dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz və su şırnaqlarından istifadə edib.

    Fransada kütləvi etirazlar zamanı 422 nəfər saxlanılıb.

    "Report" Fransa mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə həmin ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Razılaşdırılmış etiraz aksiyaları çərçivəsində nümayişlər insidentsiz ötüşüb. Lakin Bordo, Tuluza, Ren, Lil, Nant, Marsel və Lion da daxil olmaqla, bir sıra şəhərlərdə radikal əhval-ruhiyyəli şəxslər yürüşlər başa çatdıqdan sonra vandalizm və talançılıq aktları törətmək məqsədilə mərkəzi məhəllələrə daxil olmağa cəhd ediblər", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Parisdə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına daş və butulkalar atmağa başlayan aqressiv etirazçıları dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz və səs qumbaralarından istifadə edilib.

    Qurumun məlumatına görə, şənbə günü axşama qədər əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin azalmasına etiraz əlaməti olaraq ümumilikdə 320 minə yaxın insan aksiyaya qatılıb. Həmkarlar ittifaqları isə sözügedən rəqəmin 500 min olduğunu açıqlayıb.

    Paris yaxınlığında yuxarı sinif şagirdlərinin və tələbələrin yanacaq qiymətlərinin artmasına və yaşayışın bahalaşmasına qarşı növbəti etirazları başlayıb.

    "Report" bu barədə "Le monde" nəşrinə istinadən xəbər verir.

    Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, bütün ölkə üzrə ümumilikdə 15 mindən çox insanın iştirak etdiyi 65 aksiya keçirilir.

    İştirakçılar üzərində "12 milyard avro - yeni təyyarədaşıyana deyil, təhsilə", "Pullar müharibələrə və milyarderlərə deyil, liseylərə", "Yaşasın tələbə etirazı" şüarları yazılmış plakatlar daşıyırlar.

    Etiraz hərəkatına həmkarlar ittifaqları ilə yanaşı, tələbə və gənclər təşkilatları, həmçinin "sarı jiletlilər" hərəkatının tərəfdarları da qoşulublar.

    Daha əvvəl Fransa hakimiyyətinin planlaşdırılan etiraz aksiyaları zamanı təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bütün qüvvələrini səfərbər etdiyi bildirilmişdi. Ölkə üzrə asayişi təmin etmək üçün 70 minə yaxın polis və jandarm səfərbər edilib.

    Hazırkı aksiya oktyabrın 17-si və 24-də Fransanın bir sıra şəhərlərində polislə toqquşmalar, dağıntılar və mağazaların qarət edilməsi ilə müşayiət olunan genişmiqyaslı çıxışların davamıdır. Müxtəlif hesablamalara görə, oktyabrın 24-dəki nümayişlərdə 800 minə qədər insan iştirak edib.

    Fransa Fransada etiraz aksiyaları Loran Nunyes
    Во Франции в ходе протестов задержали более 500 человек - Обновлено 2
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:32
    Azərbaycan taekvondoçusu Qaşim Maqomedov beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb
    Fərdi
    20:28
    İspaniya La Liqasında hakimlər matçlardan sonra qərarlarını şərh edəcəklər
    Futbol
    20:07
    Samir Şərifov: Orta Dəhlizin inkişafı regional inteqrasiyaya töhfə verir
    Xarici siyasət
    19:59
    Kondratiuk: Rusiya ilə münaqişə başlayandan 768 ukraynalı uşaq həlak olub
    Digər ölkələr
    19:54
    Maksat Mamıtkanov: Bişkeklə Bakı arasında əməkdaşlıq strateji müstəviyə keçib
    Xarici siyasət
    19:52
    Britaniyada etirazçılar ABŞ-nin aviabazasının girişini bağlayıblar
    Digər ölkələr
    19:37
    Foto
    Azərbaycanlı karateçi Yusif Qəhrəmanlı Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb
    Fərdi
    19:36
    Foto
    HONOR X9e Pro: Sərhədlərə Meydan Oxu
    İKT
    19:26
    Foto
    Prokurorluq orqanlarının veteranları təltif ediliblər
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti