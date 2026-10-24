Fransada etirazlarda 135 nəfər saxlanılıb, asayişin təmin edilməsinə 70 min polis cəlb ediləcək
- 24 oktyabr, 2026
- 17:11
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Bütün Fransa üzrə etirazlarla əlaqədar 135 nəfər saxlanılıb.
"Report" fransız mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Fransa daxili işlər naziri Loran Nunyes brifinq zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, müsadirə edilmiş silahlar arasında metal şarlar, fişənglər, sapandlar, polad güllələr, əldəqayırma silah, katana (yapon qılıncının bir növü) və straykbol silahı var.
O əlavə edib ki, "küçələrdə 136 aksiya" qeydə alınıb, halbuki keçən şənbə "eyni vaxta qədər" onların sayı 264 olub.
"Biz ictimai yerlərdə 35 min nəfər saydıq, halbuki oktyabrın 17-də onların sayı 60 min idi", – o deyib.
Əvvəllər Nunyes bildirib ki, asayişin təmin edilməsinə 70 min polis cəlb ediləcək.
Bildirilir ki, Lionda polis etirazçıları dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib.
Əvvəllər məlumat verilmişdi ki, Orleanda oktyabrın 24-26-sı tarixlərinə müvəqqəti komendant saatı tətbiq edilib.
Qeyd edək ki, bu gün əhalinin "milli səfərbərlik"inin ikinci dalğası planlaşdırılıb. Bəzi şəhərlərdə, xüsusən Marseldə, iğtişaşlardan ehtiyat edərək etirazlar qadağan edilib və ictimai nəqliyyatın işi bir sutkaya dayandırılacaq. Təkcə Parisdə 24 metro stansiyası bağlanıb.