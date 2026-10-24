Нуньес: Во Франции задержаны свыше 130 человек

По всей Франции в связи с протестами задержали 135 человек.

Как передает Report cо ссылкой на французские медиа, об этом в ходе брифинга заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

По его словам, среди конфискованного оружия - металлические шарики, фейерверки, рогатки, стальные пули, самодельное оружие, катана (разновидность японского меча) и оружие для страйкбола.

Он добавил, что зафиксировано "136 акций на улицах", тогда как в прошлую субботу "к этому же времени" их было 264.

"Мы насчитали 35 тыс. человек в общественных местах, тогда как 17 октября их было 60 тыс.", – сказал он.

Ранее Нуньес сообщил, что для обеспечения правопорядка будет задействовано 70 тыс. полицейских при поддержке специализированных подразделений.

Сообщается, что в Лионе полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

Ранее сообщалось, что в Орлеане введен временный комендантский час на 24-26 октября.

Отметим, что на сегодня запланирована вторая волна "национальной мобилизации" населения. В некоторых городах, в частности в Марселе, запретили протесты и приостановят на сутки работу общественного транспорта, опасаясь беспорядков. Только в Париже закрыты 24 станции метро.