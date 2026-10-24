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    В Орлеане ввели комендантский час: лицам младше 15 лет запрещено выходить на улицы

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 13:00
    В Орлеане ввели комендантский час: лицам младше 15 лет запрещено выходить на улицы

    В коммуне Орлеан (Франция) введен временный комендантский час на 24-26 октября с 21:00 до 6:00, ограничения касаются лиц младше 15 лет.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на заявление мэра Орлеана Сержа Груара.

    "Эта превентивная мера является частью стремления предотвратить любые нарушения общественного порядка, ограничить риски беспорядков и гарантировать безопасность людей в контексте объявленных массовых собраний", - говорится в заявлении.

    Он объявил о закрытии ряда общественных мест, включая музеи, а также отмене представлений. Трамвайные линии также будут закрыты на весь день в субботу.

    В эти выходные в Орлеане должен состояться 19-й съезд партии "Национальное объединение", где ожидается участие около 5 тыс. членов партии, а в воскресенье - вдвое больше. Между тем, по данным полиции, около 50 организаций, в том числе оппозиционные силы и профсоюзы призвали к митингу, где ожидается участие от 20 тыс. до 30 тыс. человек.

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