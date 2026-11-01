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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Турция и Южная Корея подпишут ряд двусторонних документов

    В регионе
    • 01 ноября, 2026
    • 16:13
    Турция и Южная Корея подпишут ряд двусторонних документов

    Турция и Южная Корея намерены подписать ряд документов для укрепления правовой базы двусторонних отношений.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

    "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и совершит визит в Сеул 1-4 ноября", - сообщил он.

    Отмечается, что на официальных встречах, которые состоятся во вторник, 3 ноября, будут обсуждены отношения стратегического партнерства между двумя странами, состоится обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.

    "Также будут подписаны различные документы, которые укрепят договорно-правовую базу двусторонних отношений", - указал Дуран.

    Бурханеттин Дуран Реджеп Тайип Эрдоган Ли Чжэ Мён
    Türkiyə ilə Cənubi Koreya arasında müxtəlif sənədlər imzalanacaq
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