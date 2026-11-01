Türkiyə ilə Cənubi Koreya arasında müxtəlif sənədlər imzalanacaq
- 01 noyabr, 2026
- 15:28
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Türkiyə ilə Cənubi Koreya arasında ikitərəfli münasibətlərin hüquqi bazasını gücləndirmək üçün müxtəlif sənədlər imzalanacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Burhanettin Duran "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Koreya Respublikasının Prezidenti Li Cemyönün dəvətini qəbul edərək, 1-4 noyabr 2026-cı il tarixlərində Seula səfər edəcək", - o bildirib.
Qeyd olunub ki, 3 noyabr çərşənbə axşamı günü keçiriləcək rəsmi görüşlərdə, iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlıq münasibətləri bütün aspektləri ilə müzakirə ediləcək; aktual regional və qlobal məsələlər haqqında fikir mübadiləsi aparılacaq:
"İkitərəfli münasibətlərin müqavilə-hüquqi bazasını gücləndirəcək müxtəlif sənədlər də imzalanacaq".
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung’un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul’u ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmî görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) November 1, 2026