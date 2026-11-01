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    Нидерланды хотят ускорить поставки ракет для ЗРК Patriot Украине

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 16:06
    Нидерланды хотят ускорить поставки ракет для ЗРК Patriot Украине

    Нидерланды совместно с партнерами изучают возможности ускорения поставок Украине ракет для ЗРК Patriot.

    Как передает Report, об этом сообщила министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус в соцсети Х.

    По ее словам, решение США продать Украине ракеты стало очередным шагом к получению Киевом средств противовоздушной обороны, и теперь Амстердам и другие партнеры Киева будут искать способ ускорить поставки.

    "Это еще один шаг к одобрению крупного пакета поставок ракет для комплексов Patriot для Украины, финансируемого за счет европейских средств и европейских союзников. Министерство обороны совместно с партнерами прорабатывает возможности ускорения поставок", - говорится в публикации.

    Госдепартамент США 30 октября одобрил продажу Украине 500 ракет для ЗРК Patriot PAC-3 на $2,1 млрд. При этом поставки полностью профинансируют Канада, Германия, Норвегия и кредит ЕС.

    Дилан Йешильгёз-Зегериус Нидерланды ПВО Украины ЗРК Patriot Российско-украинский конфликт
    Niderland Ukraynaya "Patriot" ZRK sistemləri üçün raketlərin tədürükün sürətləndirmək istəyir
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