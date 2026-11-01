Грилиш отстранен от матчей "Эвертона" за нарушение дисциплины

Английский полузащитник "Эвертона" Джек Грилиш временно отстранен от работы с первой командой "ирисок" из-за проблем с алкоголем.

Об этом Report сообщает со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации источника, 31-летний полузащитник устроил очередную ночную вечеринку с употреблением алкоголя, после чего без разрешения тренерского штаба не явился на запланированную тренировочную сессию команды.

В результате руководство мерсисайдцев и главный тренер команды Дэвид Мойес приняли принципиальное решение вывести футболиста из состава на кубковый матч с "Ньюкасл Юнайтед", в котором "ириски" одержали победу со счетом 3:1.

Игрок перебрался в "Эвертон" из "Манчестер Сити" на правах аренды в последний день летнего трансферного окна. Минувший сезон англичанин также провел в "Эвертоне" в статусе арендованного игрока.