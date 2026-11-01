"Семерка" ОПЕК+ сохранила квоты на добычу нефти в декабре

Семь ведущих стран ОПЕК+, участвующих в добровольных сокращениях добычи нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир), решили оставить декабрьские квоты на уровне предыдущего месяца.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении организации по итогам сегодняшнего заседания.

В декабре квота России составит 9,949 млн баррелей в сутки, Саудовской Аравии - 10,478 млн, Ирака - 4,431 млн, Кувейта - 2,676 млн, Казахстана - 1,628 млн, Алжира - 1,007 млн, Омана - 841 тыс. б/с.

Страны также подтвердили приверженность выполнению обязательств в рамках Декларации о сотрудничестве. Следующая встреча "семерки" для оценки ситуации на нефтяном рынке запланирована на 29 ноября.

Ранее участники ОПЕК+ завершили выход из добровольных сокращений добычи на 3,85 млн б/с. До конца 2026 года для всех стран альянса будут действовать утвержденные квоты без дополнительных ограничений. Общий разрешенный объем добычи составляет 36,206 млн б/с.

При этом "семерка" продолжит ежемесячные встречи, сосредоточившись в том числе на обсуждении квот на 2027 год.