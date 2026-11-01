FT: Германия не успевает пополнить запасы газа до зимы

Газовые хранилища в Германии заполнены примерно на 62%, что значительно ниже целевого уровня в 80%, установленного для операторов инфраструктуры до начала отопительного сезона.

Как передает Report, об этом пишет Finansial Times (FT).

По его данным, в целом Евросоюз вступит в зиму с запасами газа, которые значительно ниже исторических норм. Так, хранилища по всему блоку заполнены менее чем на 75%.

ФРГ же является крупнейшим потребителем газа в ЕС и обладает самыми большими хранилищами, и поэтому необходимость для Берлина закупать газ может привести к росту цен для других стран, утверждает издание.

В октябре газета Politico сообщила, что Евросоюз грядущей зимой может столкнуться с крупнейшим дефицитом газа (до 14 млрд куб. м), так как европейские хранилища заполнены только на 72%.

Ранее Европе предрекли дорогую зиму из-за дестабилизации на глобальном энергетическом рынке.