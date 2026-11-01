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    FT: Германия не успевает пополнить запасы газа до зимы

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 15:43
    FT: Германия не успевает пополнить запасы газа до зимы

    Газовые хранилища в Германии заполнены примерно на 62%, что значительно ниже целевого уровня в 80%, установленного для операторов инфраструктуры до начала отопительного сезона.

    Как передает Report, об этом пишет Finansial Times (FT).

    По его данным, в целом Евросоюз вступит в зиму с запасами газа, которые значительно ниже исторических норм. Так, хранилища по всему блоку заполнены менее чем на 75%.

    ФРГ же является крупнейшим потребителем газа в ЕС и обладает самыми большими хранилищами, и поэтому необходимость для Берлина закупать газ может привести к росту цен для других стран, утверждает издание.

    В октябре газета Politico сообщила, что Евросоюз грядущей зимой может столкнуться с крупнейшим дефицитом газа (до 14 млрд куб. м), так как европейские хранилища заполнены только на 72%.

    Ранее Европе предрекли дорогую зиму из-за дестабилизации на глобальном энергетическом рынке.

    Федеративная Республика Германия (ФРГ) Запасы газа Европейский союз (ЕС)
    FT: Almaniya qış mövsümünə qaz çatışmazlığı ilə girə bilər
    Germany fails to meet gas storage target as winter approaches
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