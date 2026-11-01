Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Азербайджане пройдут чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту

    Индивидуальные
    • 01 ноября, 2026
    • 15:18
    В Азербайджане пройдут чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту

    В Баку со 2 по 8 ноября состоятся XXI чемпионат мира среди мужчин и XII чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

    Как сообщает Report, в чемпионате мира, который будет организован совместно Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Международной спортивной федерацией пожарных и спасателей, ожидается участие свыше 400 спортсменов из более чем 20 стран.

    Соревнования, которые пройдут на стадионе Азербайджанской спортивной академии, имеют важное значение для развития пожарно-спасательного спорта, расширения международного сотрудничества в этой сфере и обмена опытом между спортсменами из разных стран.

    На турнире спортсмены будут состязаться в четырех дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице на второй и четвертый этажи учебной башни, преодоление полосы препятствий на дистанции 100 метров, пожарная эстафета 4×100 метров и боевое развертывание.

    Участники продемонстрируют скорость, ловкость, физическую подготовку и профессиональное мастерство в борьбе за звание чемпиона мира.

    В рамках чемпионата мира также запланированы визиты в Азербайджан руководителей и высокопоставленных представителей соответствующих ведомств ряда стран, а также профильных международных организаций.

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