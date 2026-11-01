IRNA: Иран передал в IMO доклад об атаках США и Израиля на морскую инфраструктуру страны
В регионе
- 01 ноября, 2026
- 15:15
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Тегеран передал Международной морской организации (IMO) доказательства атак США и Израиля на порты и морскую инфраструктуру Ирана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на иранское агентство IRNA.
"Иран представил IMO документы и фотодоказательства атак США и Израиля на порты страны, гражданские суда и морскую инфраструктуру, предупредив о том, что нанесенный ущерб создает серьезные риски для морской безопасности вдоль Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива", - говорится в сообщении.
Доклад включает данные о последствиях ударов начиная с 28 февраля 2026 года.
IRNA: ABŞ və İsrailin İrana hücumlarına dair sübutlar IMO-ya təqdim edilib
IRNA: Iran submits evidence to IMO regarding US, Israeli attacks on country's maritime infrastructure
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