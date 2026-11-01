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    IRNA: Иран передал в IMO доклад об атаках США и Израиля на морскую инфраструктуру страны

    В регионе
    • 01 ноября, 2026
    • 15:15
    IRNA: Иран передал в IMO доклад об атаках США и Израиля на морскую инфраструктуру страны

    Тегеран передал Международной морской организации (IMO) доказательства атак США и Израиля на порты и морскую инфраструктуру Ирана.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на иранское агентство IRNA.

    "Иран представил IMO документы и фотодоказательства атак США и Израиля на порты страны, гражданские суда и морскую инфраструктуру, предупредив о том, что нанесенный ущерб создает серьезные риски для морской безопасности вдоль Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива", - говорится в сообщении.

    Доклад включает данные о последствиях ударов начиная с 28 февраля 2026 года.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    IRNA: ABŞ və İsrailin İrana hücumlarına dair sübutlar IMO-ya təqdim edilib
    IRNA: Iran submits evidence to IMO regarding US, Israeli attacks on country's maritime infrastructure
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