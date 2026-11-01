IRNA: Иран передал в IMO доклад об атаках США и Израиля на морскую инфраструктуру страны

Тегеран передал Международной морской организации (IMO) доказательства атак США и Израиля на порты и морскую инфраструктуру Ирана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на иранское агентство IRNA.

"Иран представил IMO документы и фотодоказательства атак США и Израиля на порты страны, гражданские суда и морскую инфраструктуру, предупредив о том, что нанесенный ущерб создает серьезные риски для морской безопасности вдоль Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива", - говорится в сообщении.

Доклад включает данные о последствиях ударов начиная с 28 февраля 2026 года.