Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    • 01 ноября, 2026
    • 16:14
    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Министерство обороны Азербайджана подготовило видеообзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.

    Report представляет его:

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
    Видео
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
    MiniBoss
    44 filmi

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