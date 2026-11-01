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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Hərbi
    • 01 noyabr, 2026
    • 15:59
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Müdafiə Nazirliyi ötən həftəki məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

    "Report" icmalı təqdim edir:

    Həftəlik icmal Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN)
    Video
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