Kuba Trampın tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara qarşı çıxıb
Digər ölkələr
- 02 may, 2026
- 04:21
Kuba ABŞ Prezidenti Donald Trampın tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara qarşı çıxıb.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kubanın xarici işlər naziri Bruno Rodrigez açıqlama verib.
O, yeni məhdudiyyətlərin birtərəfli məcburi tədbirlər olduğunu və Kuba xalqının kollektiv cəzalandırılmasına yönəldiyini söyləyib. Rodrigez qeyd edib ki, sanksiyalar ABŞ Prezidentinin sərəncamı əsasında tətbiq edilib. Nazir Havananın bu cür hərəkətləri BMT Nizamnaməsinə zidd hesab etdiyini vurğulayıb.
O, həmçinin bildirib ki, Vaşinqtonun Kubaya, eləcə də üçüncü ölkələrə, təşkilatlara və strukturlara qarşı bu cür tədbirlər tətbiq etmək hüququ yoxdur.
Son xəbərlər
07:10
İranın son təklifi mətbuata sızıbRegion
06:48
"Reuters": ABŞ Qəzzadakı koordinasiya mərkəzini bağlamaq niyyətindədirDigər ölkələr
05:49
ABŞ Yaxın Şərq müttəfiqlərinə 8,6 milyard dollarlıq silah satışını təsdiqləyibDigər ölkələr
05:35
Rusiya XİN: BMT TŞ-nin beş üzvü arasındakı deqradasiya strateji risklərin artmasına səbəb olubRegion
05:18
Dubayda yaşayış üçün minimum investisiya həddi ləğv edilibDigər ölkələr
04:53
ABŞ Avropa müttəfiqlərini silah tədarükündə mümkün gecikmələrlə bağlı xəbərdar edibDigər ölkələr
04:21
Kuba Trampın tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara qarşı çıxıbDigər ölkələr
03:50
ABŞ qüvvələri Hörmüz boğazında saxladığı gəmilərin sayını açıqlayıbDigər ölkələr
03:19