İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Serbiya və Azərbaycan idman sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 20 oktyabr, 2026
    • 01:44
    Serbiya və Azərbaycan idman sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Serbiyanın idman naziri Zoran Gayiç Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Tahir Tağızadə ilə görüşüb.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, görüşdə idman nazirinin köməkçisi Uroş Pribiçeviç də iştirak edib.

    Tərəflər Serbiya ilə Azərbaycan arasında mövcud idman əməkdaşlığını, idman təşkilatları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi imkanlarını və birgə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini müzakirə ediblər.

    Serbiya Azərbaycan
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