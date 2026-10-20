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    Азербайджан и Сербия обсудили расширение сотрудничества в сфере спорта

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 02:14
    Азербайджан и Сербия обсудили расширение сотрудничества в сфере спорта

    Министр спорта Сербии Зоран Гаич встретился с послом Азербайджана в этой стране Тахиром Тагизаде.

    Как сообщает балканское бюро Report, во встрече также принял участие помощник министра спорта Урош Прибичевич.

    Стороны обсудили текущее сотрудничество между Сербией и Азербайджаном в сфере спорта, возможности расширения связей между спортивными организациями двух стран, а также реализацию совместных проектов.

    Зоран Гаич Тахир Тагизаде Азербайджан Сербия
    Фото
    Serbiya və Azərbaycan idman sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Фото
    Serbia, Azerbaijan discuss expanding sports cooperation
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