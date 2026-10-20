Азербайджан и Сербия обсудили расширение сотрудничества в сфере спорта

Министр спорта Сербии Зоран Гаич встретился с послом Азербайджана в этой стране Тахиром Тагизаде.

Как сообщает балканское бюро Report, во встрече также принял участие помощник министра спорта Урош Прибичевич.

Стороны обсудили текущее сотрудничество между Сербией и Азербайджаном в сфере спорта, возможности расширения связей между спортивными организациями двух стран, а также реализацию совместных проектов.