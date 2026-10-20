Азербайджан и Сербия обсудили расширение сотрудничества в сфере спорта
Внешняя политика
- 20 октября, 2026
- 02:14
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Министр спорта Сербии Зоран Гаич встретился с послом Азербайджана в этой стране Тахиром Тагизаде.
Как сообщает балканское бюро Report, во встрече также принял участие помощник министра спорта Урош Прибичевич.
Стороны обсудили текущее сотрудничество между Сербией и Азербайджаном в сфере спорта, возможности расширения связей между спортивными организациями двух стран, а также реализацию совместных проектов.
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