Yonhap: Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство Южной Кореи
- 24 ноября, 2026
- 03:50
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Власти Южной Кореи объявили предупреждение об угрозе в уезде Уллын в Японском море после вторжения в воздушное пространство страны неопознанного летательного аппарата.
Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Yonhap.
Инцидент произошел 24 ноября около 07:52 по местному (02:52 по бакинскому) времени. Министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи направило жителям района экстренное сообщение с призывом укрыться в подземных помещениях или внутри зданий.
Впоследствии власти провинции Кёнсан-Пукто сообщили, что летательный аппарат покинул опасную зону, и в 07:57 объявили об отмене тревоги, разрешив жителям вернуться к обычной жизни.
При этом в сообщении об отмене тревоги аппарат был назван предположительно северокорейским, тогда как первоначальное оповещение указывало на российское воздушное судно.
Компетентные органы выясняют принадлежность летательного аппарата и обстоятельства его появления в воздушном пространстве страны.