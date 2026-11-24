Власти Южной Кореи объявили предупреждение об угрозе в уезде Уллын в Японском море после вторжения в воздушное пространство страны неопознанного летательного аппарата.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Yonhap.

Инцидент произошел 24 ноября около 07:52 по местному (02:52 по бакинскому) времени. Министерство внутренних дел и безопасности Южной Кореи направило жителям района экстренное сообщение с призывом укрыться в подземных помещениях или внутри зданий.

Впоследствии власти провинции Кёнсан-Пукто сообщили, что летательный аппарат покинул опасную зону, и в 07:57 объявили об отмене тревоги, разрешив жителям вернуться к обычной жизни.

При этом в сообщении об отмене тревоги аппарат был назван предположительно северокорейским, тогда как первоначальное оповещение указывало на российское воздушное судно.

Компетентные органы выясняют принадлежность летательного аппарата и обстоятельства его появления в воздушном пространстве страны.