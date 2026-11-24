Трамп приказал ускорить приведение в исполнение смертных приговоров
- 24 ноября, 2026
- 04:21
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Американский президент Дональд Трамп распорядился ускорить приведение в исполнение смертных приговоров, которые были вынесены в США федеральными судами.
Как сообщает Report, об этом он заявил, выступая в Минюсте страны.
"Согласно моему приказу, генпрокурор должен ускорить приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, - сказал Трамп. - После того, как присяжные приняли такое решение, приведение смертной казни будет быстрым и неотвратимым".
Он добавил, что Минюст США, согласно его распоряжению, должен "добиваться смертной казни" в отношении лиц, признанных виновными в убийстве или изнасиловании несовершеннолетних, а также в отношении "торговцев людьми, которые убивали своих жертв".