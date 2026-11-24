Американский президент Дональд Трамп распорядился ускорить приведение в исполнение смертных приговоров, которые были вынесены в США федеральными судами.

Как сообщает Report, об этом он заявил, выступая в Минюсте страны.

"Согласно моему приказу, генпрокурор должен ускорить приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, - сказал Трамп. - После того, как присяжные приняли такое решение, приведение смертной казни будет быстрым и неотвратимым".

Он добавил, что Минюст США, согласно его распоряжению, должен "добиваться смертной казни" в отношении лиц, признанных виновными в убийстве или изнасиловании несовершеннолетних, а также в отношении "торговцев людьми, которые убивали своих жертв".