Первый заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэйа намерен в декабре уйти в отставку.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По сведениям ее источников, Рэйа вступивший в должность в январе, "намерен уйти в отставку в декабре".

Согласно оценке издания, это может "усугубить неопределенность" в ФБР, где в течение второго президентского срока Дональда Трампа неоднократно имели место кадровые перестановки.

Первый заместитель главы ФБР отвечает за повседневную деятельность бюро, уточнило издание. Директором ФБР является сейчас Кэш Пател.