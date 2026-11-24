WP: Замглавы ФБР уйдет в отставку
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 04:38
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Первый заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэйа намерен в декабре уйти в отставку.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
По сведениям ее источников, Рэйа вступивший в должность в январе, "намерен уйти в отставку в декабре".
Согласно оценке издания, это может "усугубить неопределенность" в ФБР, где в течение второго президентского срока Дональда Трампа неоднократно имели место кадровые перестановки.
Первый заместитель главы ФБР отвечает за повседневную деятельность бюро, уточнило издание. Директором ФБР является сейчас Кэш Пател.
Последние новости
05:07
В Турции заблокировали свыше 400 сайтовВ регионе
04:38
WP: Замглавы ФБР уйдет в отставкуДругие страны
04:21
Трамп приказал ускорить приведение в исполнение смертных приговоровДругие страны
03:50
Yonhap: Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство Южной КореиДругие страны
03:14
Катар работает с США и Ираном над возобновлением переговоровДругие страны
02:45
США ввели экспортные ограничения против компании MegaspeedДругие страны
02:06
На севере Франции выявили вспышку птичьего гриппаДругие страны
01:39
В Латвии изучат возможность закрытия границы с РоссиейДругие страны
01:22
КСИР: В Ормузском проливе три танкера подорвались на минахВ регионе