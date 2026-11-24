В Турции заблокирован доступ к 407 сайтам, связанным с азартными играми, мошенничеством и распространением сексуального контента.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, соответствующее решение было принято Управлением кибербезопасности.

В частности, в период с 16 по 22 ноября было проверено 793 аккаунта в социальных сетях и URL-адреса. В результате было выявлено, что на 342 сайтах проводились незаконные букмекерские игры, на пяти сайтах осуществлялась мошенническая деятельность, а на 60 сайтах распространялся контент сексуального характера.

Решением Управления доступ к указанным сайтам был заблокирован.