Амфибийно-десантная группа ВМС США в составе трех больших десантных кораблей с морской пехотой на борту движется в направлении ближневосточного региона.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

В настоящее время корабельная группа находится в Сингапуре, куда она зашла по пути в район Аравийского моря.

В ее состав входят авианесущий универсальный десантный корабль (УДК) USS Makin Island и два десантно-вертолетных корабля-дока USS John P. Murtha и USS Anchorage. На них размещены 13-й экспедиционный батальон морской пехоты в составе 2,5 тыс. военнослужащих, а также две эскадрильи истребителей вертикального взлета и посадки F-35B, конвертопланы, ударные и транспортные вертолеты и десантные катера.