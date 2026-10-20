İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    FT: Fransadakı iğtişaşlar hakimiyyətin vəziyyətə nəzarət edə bilmədiyini göstərib

    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2026
    • 00:48
    FT: Fransadakı iğtişaşlar hakimiyyətin vəziyyətə nəzarət edə bilmədiyini göstərib

    Fransada baş verən kütləvi iğtişaşlar ölkə üçün ciddi sarsıntıya çevrilib və hakimiyyətin artan ictimai narazılığın öhdəsindən gələ bilmədiyini üzə çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Financial Times (FT) qəzetinin redaksiya məqaləsində bildirilib.

    Nəşrin müəlliflərinin fikrincə, Fransa hakimiyyəti şənbə günü keçirilən etirazların miqyasını əhəmiyyətli dərəcədə düzgün qiymətləndirməyib. İğtişaşlara qarşı mübarizə üzrə ardıcıl strategiyanın olmaması isə ciddi suallar doğurur.

    "Bu küçə zorakılığı dalğası vəziyyətə nəzarəti itirmiş hökumət obrazı yaradır. O, əhalinin dövlət qurumlarına etimadını sarsıdır, biznesin inamını zəiflədir və Fransanın beynəlxalq nüfuzuna zərər vurur", - deyə nəşr qeyd edib.

    Məqalədə vurğulanıb ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun onsuz da xeyli zəifləmiş siyasi mövqeləri baş verən hadisələrdən sonra daha da təzyiq altına düşüb: "Emmanuel Makronun onsuz da ciddi şəkildə sarsılmış nüfuzu indi Limuj şəhərində izdiham tərəfindən yandırılmış XIX əsrə aid bələdiyyə binasının tüstülənən qalıqları arasında qalıb".

    Müəlliflər hazırkı etirazlarla 2018-ci ildəki "sarı jiletlilər" hərəkatı arasında mühüm fərqə də diqqət çəkiblər. Həmin vaxt Fransa hökuməti ictimai narazılığı azaltmaq məqsədilə 11 milyard avro ayırmağa nail olmuşdu.

    "Bu dəfə isə dövlət xəzinəsi, həqiqətən, boşdur", – deyə qəzet bildirərək Parisin sosial münaqişələri ənənəvi üsullarla yumşaltmaq üçün artıq əvvəlki maliyyə imkanlarına malik olmadığını vurğulayıb.

    "Financial Times"ın qiymətləndirməsinə görə, ölkə boyu yayılan narazılıq və gərgin vəziyyət Fransanın dərin sosial problemlərini üzə çıxarıb. Ölkənin siyasi rəhbərliyi isə hələlik bu problemlərin öhdəsindən gələ bilmir.

    Fransa Böyük Britaniya Kütləvi iğtişaş
    FT: Беспорядки во Франции продемонстрировали неспособность властей контролировать ситуацию
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