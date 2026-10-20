FT: Беспорядки во Франции продемонстрировали неспособность властей контролировать ситуацию

Массовые беспорядки во Франции стали серьезным потрясением для страны и продемонстрировали неспособность властей справиться с растущим общественным недовольством.

Как передает Report, об этом говорится в редакционной статье британской газеты Financial Times (FT).

По мнению авторов публикации, французские власти существенно недооценили масштабы субботних протестов, а отсутствие последовательной стратегии реагирования на беспорядки вызывает серьезные вопросы.

"Эта волна уличного насилия создает образ правительства, утратившего контроль над ситуацией. Она подрывает доверие населения к государственным органам, ослабляет уверенность бизнеса и наносит ущерб международной репутации Франции", - отмечает издание.

В статье подчеркивается, что политические позиции президента Эмманюэля Макрона, и без того значительно ослабленные, оказались под еще большим давлением.

"И без того серьезно подорванный авторитет президента Эмманюэля Макрона теперь лежит среди дымящихся обломков подожженной толпой ратуши XIX века в Лиможе", - пишет FT.

Авторы обращают внимание на принципиальное отличие нынешних протестов от движения "желтых жилетов" 2018 года. Тогда французское правительство смогло выделить 11 млрд евро на меры по снижению общественного недовольства.

"На этот раз казна действительно пуста", - констатирует газета, отмечая, что у Парижа больше нет финансовых возможностей для применения привычного способа урегулирования социальных конфликтов.

По оценке Financial Times, повсеместное недовольство и напряженная обстановка обнажили глубину социальных проблем Франции, с которыми политическое руководство страны пока не может справиться.