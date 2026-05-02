Куба осудила новые санкции США
02 мая, 2026
- 04:42
Куба выступила против новых санкций, введенных президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.
По его словам, новые ограничения являются "односторонними принудительными мерами" и направлены на "коллективное наказание кубинского народа".
Родригес отметил, что санкции были введены на основании исполнительного указа президента США. Глава МИД Кубы подчеркнул, что такие действия, по мнению Гаваны, противоречат Уставу ООН.
Он также заявил, что Вашингтон не имеет права применять подобные меры в отношении Кубы, а также третьих стран, организаций и структур.
"Нас не запугать", - написал Родригес в соцсети X.
