Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.05.2026)

    Финансы
    • 02 мая, 2026
    • 09:41
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.05.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    108,17

    - 0,23

    47,32

    WTI (долл/барр)

    101,94

    - 3,13

    44,52

    Золото (долл/унция)

    4 644,50

    14,90

    303,40

    Индексы

    Dow-Jones

    49 499,27

    - 152,87

    1 435,98

    S&P 500

    7 230,12

    21,11

    384,62

    Nasdaq

    25 114,44

    222,13

    1 872,45

    Nikkei

    59 513,12

    228,20

    9 173,64

    Dax

    24 292,38

    0,00

    - 198,03

    FTSE 100

    10 363,93

    - 14,89

    432,55

    CAC 40 INDEX

    8 114,84

    0,00

    - 34,66

    Shanghai Composite

    4 112,16

    0,00

    143,32

    Bist 100

    14 442,56

    0,00

    3 181,04

    RTS

    1 119,49

    0,00

    5,36

    Валюта

    USD/EUR

    1,1721

    0,0000

    - 0,0024

    USD/GBP

    1,3583

    0,0000

    0,0110

    JPY/USD

    157,0100

    0,4200

    0,5600

    RUB/USD

    75,0001

    - 0,0600

    - 3,7499

    TRY/USD

    45,1812

    - 0,0100

    2,2250

    CNY/USD

    6,8289

    - 0,0100

    - 0,1601
    Товарные рынки Биржевые индексы Валютные рынки Нефть марки Brent Нефть марки WTI
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.05.2026)

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей