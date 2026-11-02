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    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 02 ноября, 2026
    • 08:17
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    2. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    4. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    12. Улица Зарифы Алиевой;

    13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
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