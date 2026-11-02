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    Азербайджан будет представлен в руководящем органе МВФ Кристофом Бауманном-Кестеном

    Финансы
    • 02 ноября, 2026
    • 08:29
    Азербайджан будет представлен в руководящем органе МВФ Кристофом Бауманном-Кестеном

    Кристоф Бауманн-Кестен (Christoph Baumann-Kesten) официально приступил к исполнению обязанностей на посту Исполнительного директора швейцарской группы стран (конституенции) в Международном валютном фонде (МВФ).

    Как передает Report, информацию об этом он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

    "Для меня это огромная честь и искренний повод для глубокой признательности - получить доверие и поддержку со стороны управляющих от Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Лихтенштейна, Польши, Сербии, Швейцарии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана", - подчеркнул К. Бауманн-Кестен, комментируя свое назначение на эту должность.

    Как он отметил, представительство интересов столь обширной и многообразной группы государств в Исполнительном совете МВФ одновременно является значительной привилегией и серьезной ответственностью. Вновь назначенный исполнительный директор сообщил, что ожидает начала практической деятельности в своем новом качестве с большим воодушевлением.

    Швейцарская конституенция в МВФ включает в себя государства с развивающейся рыночной экономикой и экономически развитые страны региона, обеспечивая согласование их позиций и отстаивание интересов в ведущих финансовых институтах мирового уровня.

    Международный валютный фонд (МВФ)
    Azərbaycanı IMF-nin rəhbər orqanında Kristof Baumann-Kesten təmsil edəcək
    Christoph Baumann-Kesten to represent Azerbaijan in IMF's governing body
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