İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanı IMF-nin rəhbər orqanında Kristof Baumann-Kesten təmsil edəcək

    Maliyyə
    • 02 noyabr, 2026
    • 08:42
    Azərbaycanı IMF-nin rəhbər orqanında Kristof Baumann-Kesten təmsil edəcək

    Kristof Baumann-Kesten Beynəlxalq Valyuta Fondunda (IMF) İsveçrə ölkələr qrupunun (konstituensiyasının) icraçı direktoru vəzifəsinin icrasına rəsmən başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə sosial şəbəkə hesablarında məlumat yayıb.

    "Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Lixtenşteyn, Polşa, Serbiya, İsveçrə, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistandan olan idarəçilərinin etimadını və dəstəyini almaq mənim üçün böyük şərəf və dərin minnətdarlıq üçün səmimi bir səbəbdir", – K.Baumann-Kesten təyinatını şərh edərkən bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu qədər geniş və müxtəlif dövlətlər qrupunun maraqlarını IMF-nin İcraiyyə Şurasında təmsil etmək həm böyük imtiyaz, həm də ciddi məsuliyyətdir.

    Yeni təyin olunmuş icraçı direktor vəzifəsinin icrasına böyük həvəslə başladığını qeyd edib.

    IMF-də İsveçrə konstituensiyasına regionun inkişaf etməkdə olan bazar iqtisadiyyatına malik və iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələri daxildir. Qrup beynəlxalq maliyyə institutlarında üzv dövlətlərin mövqelərinin uzlaşdırılmasını və maraqlarının müdafiəsini təmin edir.

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) İsveçrə Azərbaycan
    Азербайджан будет представлен в руководящем органе МВФ Кристофом Бауманном-Кестеном
    Christoph Baumann-Kesten to represent Azerbaijan in IMF's governing body
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    09:50
    Foto
    Milli Müdafiə Universitetinin rektoru ABŞ-yə səfər edib
    Hərbi
    09:47
    Azərbaycan ADB-nin aqrar sektorun iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşdırılması proqramına daxil edilib
    Maliyyə
    09:45
    "Legion Financial" 1 milyon manatlıq istiqraz buraxır
    Maliyyə
    09:43
    Novxanı-Pirşağı yolunda baş verən avtoqəzada 5 nəfər xəsarət alıb
    Hadisə
    09:42
    Cud Bellinqem "Real"da yeni nailiyyətlərə imza atıb
    Futbol
    09:37
    ADB 2030-cu ilə qədər ilk strateji biznes icmalını təsdiqləyib
    Maliyyə
    09:35
    "Kristal Bakı" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    09:27
    Foto
    Respublika Velotrekində tələbələr üçün maarifləndirici və idman tədbirləri keçirilib
    Fərdi
    09:26
    Azərbaycanda "Rəqəmsal Media Ayı" keçiriləcək
    Media
    Bütün Xəbər Lenti