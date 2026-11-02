Азербайджан включен в программу АБР по адаптации агросектора к изменениям климата

Азиатский банк развития (АБР) приступил к активной стадии реализации региональной программы технического содействия "От ледников к фермам"(G2F), ориентированной на превентивную адаптацию аграрного сектора и повышение устойчивости речных бассейнов в условиях климатических изменений.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, финансовое обеспечение проекта осуществляется при поддержке Зеленого климатического фонда.

Совокупный объем утвержденного финансирования в рамках технического содействия достигает порядка 5 млн долларов США. Грантовые средства распределены между девятью государствами-участниками региона. Участниками программы стали Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Для Таджикистана предусмотрено финансирование в размере 560 тыс. долларов, тогда как каждая из остальных восьми стран получит по 555 тыс. долларов.

Программа G2F направлена на усиление институциональных возможностей государств в части принятия решений, основанных на научных данных, и инвестиционного планирования. В ходе реализации проекта предполагается выполнить комплексный анализ устойчивости экосистем на трансграничном уровне, разработать программы развития речных бассейнов и водосборных территорий, а также сформировать региональную платформу для обмена знаниями с участием экспертных и научных кругов.