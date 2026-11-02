МЧС: За минувшую неделю совершено 143 выезда на пожары, спасены 38 человек

Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям за минувшую неделю совершили 143 выезда на пожары.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, также проведены аварийно-спасательные операции по 30 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии и двум ДТП.

В общей сложности силами Министерства по чрезвычайным ситуациям за прошедшую неделю были спасены 38 человек, в том числе 10 малолетних, в результате различных происшествий, включая случаи блокировки дверей и ДТП, были обнаружены и переданы тела двух погибших.