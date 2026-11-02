МЧС: За минувшую неделю совершено 143 выезда на пожары, спасены 38 человек
Происшествия
- 02 ноября, 2026
- 09:27
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Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям за минувшую неделю совершили 143 выезда на пожары.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, также проведены аварийно-спасательные операции по 30 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии и двум ДТП.
В общей сложности силами Министерства по чрезвычайным ситуациям за прошедшую неделю были спасены 38 человек, в том числе 10 малолетних, в результате различных происшествий, включая случаи блокировки дверей и ДТП, были обнаружены и переданы тела двух погибших.
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