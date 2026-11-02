İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    FHN: Ötən həftə 143 yanğına çıxış olub, 38 nəfər xilas edilib

    Hadisə
    • 02 noyabr, 2026
    • 09:15
    FHN: Ötən həftə 143 yanğına çıxış olub, 38 nəfər xilas edilib

    Ötən həftə ərzində 143 yanğına çıxış olub.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 30 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 2 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

    Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 10-u azyaşlı olmaqla 38 nəfər xilas edilib, müxtəlif hadisələrlə əlaqədar (bağlı qapı, avtoqəza və s.) 2 nəfərin meyiti təhvil verilib.

    Xilasetmə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Yanğın hadisəsi
    МЧС: За минувшую неделю совершено 143 выезда на пожары, спасены 38 человек
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    09:50
    Foto
    Milli Müdafiə Universitetinin rektoru ABŞ-yə səfər edib
    Hərbi
    09:47
    Azərbaycan ADB-nin aqrar sektorun iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşdırılması proqramına daxil edilib
    Maliyyə
    09:45
    "Legion Financial" 1 milyon manatlıq istiqraz buraxır
    Maliyyə
    09:43
    Novxanı-Pirşağı yolunda baş verən avtoqəzada 5 nəfər xəsarət alıb
    Hadisə
    09:42
    Cud Bellinqem "Real"da yeni nailiyyətlərə imza atıb
    Futbol
    09:37
    ADB 2030-cu ilə qədər ilk strateji biznes icmalını təsdiqləyib
    Maliyyə
    09:35
    "Kristal Bakı" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    09:27
    Foto
    Respublika Velotrekində tələbələr üçün maarifləndirici və idman tədbirləri keçirilib
    Fərdi
    09:26
    Azərbaycanda "Rəqəmsal Media Ayı" keçiriləcək
    Media
    Bütün Xəbər Lenti