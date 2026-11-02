Из-за надвигающегося циклона в Индии эвакуируют 30 тыс. человек

В индийском штате Андхра-Прадеш планируется эвакуация порядка 30 тыс. человек в связи с приближающимся циклоном "Мурасу", за которым последуют ливни и порывистый ветер.

Как передает Report, об этом сообщают индийские медиа со ссылкой на метеорологический департамент штате.

В связи с циклоном объявлен красный уровень опасности. Циклон достигнет суши в ночь на 3 ноября. В момент пересечения ожидается скорость ветра от 100 до 110 км/ч, с порывами до 120 км/ч.

Удар стихии также затронет штаты Тамилнад и Одиша.

В некоторых городах приостановили занятия в школах.

Ранее во время виртуальной пресс-конференции генеральный директор метеодепартамента Мрутунджай Мохапатра заявил, что в ноябре в большинстве регионов страны ожидаются осадки ниже нормы и температура выше нормы. Между тем, октябрь 2026 года стал самым жарким октябрем с 1901 года по средней максимальной температуре в стране.