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    Из-за надвигающегося циклона в Индии эвакуируют 30 тыс. человек

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 09:29
    Из-за надвигающегося циклона в Индии эвакуируют 30 тыс. человек

    В индийском штате Андхра-Прадеш планируется эвакуация порядка 30 тыс. человек в связи с приближающимся циклоном "Мурасу", за которым последуют ливни и порывистый ветер.

    Как передает Report, об этом сообщают индийские медиа со ссылкой на метеорологический департамент штате.

    В связи с циклоном объявлен красный уровень опасности. Циклон достигнет суши в ночь на 3 ноября. В момент пересечения ожидается скорость ветра от 100 до 110 км/ч, с порывами до 120 км/ч.

    Удар стихии также затронет штаты Тамилнад и Одиша.

    В некоторых городах приостановили занятия в школах.

    Ранее во время виртуальной пресс-конференции генеральный директор метеодепартамента Мрутунджай Мохапатра заявил, что в ноябре в большинстве регионов страны ожидаются осадки ниже нормы и температура выше нормы. Между тем, октябрь 2026 года стал самым жарким октябрем с 1901 года по средней максимальной температуре в стране.

    Циклон Эвакуация жителей Индия
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