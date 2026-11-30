Японский телеканал NHK сообщил об утечке данных свыше 1,2 млн пользователей принадлежащего ему культурного центра - ресурса с онлайн-курсами и лекциями.

Как передает Report, об этом говорится на сайте телеканала.

По информации вещателя, о несанкционированном доступе к сайту центра стало известно вечером в субботу.

В результате инцидента в сеть попали имена, адреса, номера телефонов и другая личная информация 1,21 млн человек, которые в последние пять лет лично, по телефону или онлайн подавали заявки на прохождение курсов.

Администрация ресурса заверила, что злоумышленникам не удалось получить номера банковских счетов и другие финансовые сведения пользователей, и напомнила о необходимости не передавать неизвестным личную информацию и не переходить по подозрительным ссылкам. Сайт центра остается недоступным до принятия мер по устранению угрозы и завершения всех необходимых проверок безопасности.