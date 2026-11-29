В двух районах Баку в связи с ремонтными работами перекроют дороги
- 29 ноября, 2026
- 23:56
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На нескольких улицах в Сураханском и Сабунчинском районах Баку в связи с ремонтом дорог завтра будет ограничено движение транспорта.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).
Ограничения будут действовать на следующих участках:
- Сураханский район, поселок Амирджан
улица 1-я Амирджанская от пересечения с улицей Мовсума Бейдемирова до пересечения с улицей Насиреддина Туси;
улица Джафара Джаббарлы от пересечения с улицей 1-я Амирджан до пересечения с улицей Гамида Ахундлу.
- Сабунчинский район, поселок Бакиханово
улица Мехсети Гянджеви от пересечения с улицей Халил бека Хасмамедова до пересечения с улицей Али Керима;
улица Халил бека Хасмамедова от пересечения с улицей Гачага Наби до пересечения с улицей Самед бека Мехмандарова.
Водителей просят учитывать указанные ограничения, заранее определять направления движения, пользоваться альтернативными маршрутами и с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам.