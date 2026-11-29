На нескольких улицах в Сураханском и Сабунчинском районах Баку в связи с ремонтом дорог завтра будет ограничено движение транспорта.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Ограничения будут действовать на следующих участках:

- Сураханский район, поселок Амирджан

улица 1-я Амирджанская от пересечения с улицей Мовсума Бейдемирова до пересечения с улицей Насиреддина Туси;

улица Джафара Джаббарлы от пересечения с улицей 1-я Амирджан до пересечения с улицей Гамида Ахундлу.

- Сабунчинский район, поселок Бакиханово

улица Мехсети Гянджеви от пересечения с улицей Халил бека Хасмамедова до пересечения с улицей Али Керима;

улица Халил бека Хасмамедова от пересечения с улицей Гачага Наби до пересечения с улицей Самед бека Мехмандарова.

Водителей просят учитывать указанные ограничения, заранее определять направления движения, пользоваться альтернативными маршрутами и с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам.