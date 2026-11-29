Пашинян намерен обсудить с Путиным трансформацию отношений Армении и России
В регионе
- 29 ноября, 2026
- 23:39
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен поднять вопрос трансформации армяно-российских отношений на предстоящих 3 декабря в Москве переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как передает Report, об этом армянский премьер сказал в эфире Общественного телевидения Армении.
"Мы обсудим вопрос трансформации наших отношений. Более предметно: вопрос введенных против нас ограничений и так далее", - сказал Пашинян.
По его словам, помимо "проблематичных" тем, есть и очень конструктивные.
"В частности, мы готовы сделать предложение по углублению отношений, в том числе по ряду экономических направлений", - добавил армянский премьер.
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