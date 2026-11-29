Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен поднять вопрос трансформации армяно-российских отношений на предстоящих 3 декабря в Москве переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом армянский премьер сказал в эфире Общественного телевидения Армении.

"Мы обсудим вопрос трансформации наших отношений. Более предметно: вопрос введенных против нас ограничений и так далее", - сказал Пашинян.

По его словам, помимо "проблематичных" тем, есть и очень конструктивные.

"В частности, мы готовы сделать предложение по углублению отношений, в том числе по ряду экономических направлений", - добавил армянский премьер.