Армения не видит необходимости в российской военной базе на своей территории.

Как передает Report, об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил в эфире Общественного телевидения.

Он отметил, что никогда не поднимал этот вопрос.

"Я никогда не поднимал тему российской военной базы, это сделала Россия. Если они поднимут этот вопрос, я ясно заявляю, что Армения не видит необходимости в российской военной базе", - сказал премьер.

Пашинян также отметил, что "в какой-то момент" в стране будет проведен референдум по вопросу выбора между ЕСи ЕАЭС, поскольку и в действующей, и в проекте новой конституции вопрос членства в интеграциях решается плебисцитом.