Пашинян: Мы не видим необходимости в российской военной базе в Армении
В регионе
- 29 ноября, 2026
- 23:18
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Армения не видит необходимости в российской военной базе на своей территории.
Как передает Report, об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил в эфире Общественного телевидения.
Он отметил, что никогда не поднимал этот вопрос.
"Я никогда не поднимал тему российской военной базы, это сделала Россия. Если они поднимут этот вопрос, я ясно заявляю, что Армения не видит необходимости в российской военной базе", - сказал премьер.
Пашинян также отметил, что "в какой-то момент" в стране будет проведен референдум по вопросу выбора между ЕСи ЕАЭС, поскольку и в действующей, и в проекте новой конституции вопрос членства в интеграциях решается плебисцитом.
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