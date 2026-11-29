Сенатор-демократ Рон Уайден пообещал закрыть лазейку в налоговом законодательстве США, которой пользуются технологические миллиардеры для передачи наследникам активов без уплаты налога.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Financial Times.

Речь идет о механизме под названием Grantor Retained Annuity Trust (GRAT), позволяющем состоятельным американцам передавать наследникам быстро растущие активы, такие как технологические акции, без уплаты 40-процентного налога на дарение и наследство. Этот налог обычно применяется к суммам свыше $15 млн. GRAT был создан в 1990 году для закрытия другой налоговой лазейки.

Анализ FT показал, что основатель SpaceX Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель AMD Лиза Су и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла разместили в таких трастах акции общей стоимостью $20 млрд.

Уайден, который, как ожидается, в январе возглавит финансовый комитет Сената, назвал происходящее "еще одним примером того, как сверхбогатые уходят от справедливой доли" налогов.

"Что происходит с этими трастами: сверхбогатые люди перемещают кучу денег на бумаге, и - пуф - налоги, которые они должны по ним, исчезают", - сказал он.

Демократы по итогам ноябрьских выборов получили большинство в обеих палатах Конгресса. Уайден намерен использовать преимущество в сенате (56 против 44) для продвижения законопроекта, соавтором которого выступил независимый сенатор от Мэн Энгус Кинг. Однако любая налоговая инициатива может быть заблокирована президентом США, для преодоления вета которого потребуется две трети голосов.