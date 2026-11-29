В Швейцарии проходит референдум об упрощении экспорта оружия
- 29 ноября, 2026
- 10:40
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В Швейцарии 29 ноября, проходит голосование по вопросу смягчения ограничений на экспорт вооружений.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, референдум стал проверкой традиционного нейтралитета страны и одновременно затронул будущее ее оборонной промышленности.
Дискуссия обострилась после начала военных действий России против Украины в 2022 году. Тогда Берн запретил европейским государствам передавать Киеву ранее закупленные в Швейцарии боеприпасы и военную технику. Это привело к сокращению оружейного экспорта и вызвало обеспокоенность состоянием национальной оборонной отрасли.
В прошлом году парламент одобрил смягчение правил. Поправки позволят Швейцарии экспортировать вооружения в 36 западных стран, даже если они участвуют в вооруженных конфликтах, а также отменят требование получать разрешение Берна на реэкспорт ранее приобретенной техники. При этом ограничения на поставки швейцарского вооружения Украине сохранятся.
Сторонники инициативы считают, что изменения необходимы для укрепления обороноспособности страны и поддержки оружейной промышленности. Противники предупреждают, что послабления могут подорвать нейтралитет Швейцарии и увеличить риск использования ее оружия в гражданских конфликтах.
По данным опроса группы Tamedia, перед референдумом общественное мнение разделилось: 49% респондентов поддерживали смягчение ограничений, 48% выступали против.