Китай успешно запустил на орбиту четыре спутника с помощью ракеты-носителя Changzheng-6C.

Как передает Report, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

По ее данным, CZ-6C успешно стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси в 11:53 по пекинскому времени и вывела на заданную орбиту четыре спутника.

Среди выведенных аппаратов - два спутника для испытания космических облачных технологий, а также "Чжункэ-12" и "Чжункэ-13".

В ходе миссии впервые применили новую схему подготовки ракеты, предусматривающую ее сборку, испытания и транспортировку в горизонтальном положении. Кроме того, носитель впервые стартовал с новой пусковой площадки.

Это был 683-й запуск ракет семейства "Чанчжэн".