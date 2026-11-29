Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут подведены итоги 13-го тура
- 29 ноября, 2026
- 09:30
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В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 13-го тура.
Как сообщает Report, в последний игровой день состоятся два матча.
Сначала "Шамахы" примет "Габалу". Матч на Шамахинском городском стадионе стартует в 14:30. Хозяева набрали 14 очков и занимают седьмое место в чемпионате страны, у гостей 11 баллов, они расположились на девятой строчке турнирной таблицы.
Во втором поединке дня "Карабах" дома сыграет с "Сумгайытом". Встреча на Azersun Arena начнется в 17:00. Агдамцы по итогам 12 туров набрали 20 очков (4-е место), у сумгайытцев в активе 10 баллов и 10-е место.
Премьер-лига Азербайджана
II круг
XIII тур
29 ноября
14:30. "Шамахы" – "Габала"
Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Муслюм Алиев, Руслан Гулиев.
VAR: Джавид Джалилов.
AVAR: Керим Зейналов.
Судья-инспектор: Анар Салманов.
Представитель АФФА: Асиф Алиев.
Шамахинский городской стадион
17:00. "Карабах" – "Сумгайыт"
Судьи: Кямранбей Рагимов, Кямран Байрамов, Орхан Ибишов, Назим Абдуллаев.
VAR: Алияр Агаев.
AVAR: Акиф Амирали.
Судья-инспектор: Асим Худиев.
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Azersun Arena
Напомним, что в предыдущих матчах тура "Шафа" на выезде одержала победу над "Имишли" (3:1), "Нефтчи" на своем поле обыграл "Зиря" (1:0), "Туран Товуз" дома оказался сильнее "Кяпяз" (2:1), а "Сабах" выиграл у "Араз-Нахчывана" (2:0).