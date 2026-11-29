В Гондурасе девять человек погибли при падении автобуса в овраг
Другие страны
- 29 ноября, 2026
- 09:08
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По меньшей мере девять человек погибли, еще 28 получили травмы в результате падения пассажирского автобуса в овраг после столкновения с пикапом в Гондурасе.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу страны.
Среди погибших - водитель автобуса, трое мужчин и пять женщин.
По словам одного из спасателей, некоторые пассажиры выпали из автобуса при его падении в овраг.
Автобус транспортной компании Transporte Carolina следовал из столицы страны Тегусигальпы в город Ла-Эсперанса, расположенный примерно в 170 км к западу от нее.
ДТП произошло на крутом извилистом участке автодороги в департаменте Комаягуа.
Причины аварии пока не установлены.
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