По меньшей мере девять человек погибли, еще 28 получили травмы в результате падения пассажирского автобуса в овраг после столкновения с пикапом в Гондурасе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу страны.

Среди погибших - водитель автобуса, трое мужчин и пять женщин.

По словам одного из спасателей, некоторые пассажиры выпали из автобуса при его падении в овраг.

Автобус транспортной компании Transporte Carolina следовал из столицы страны Тегусигальпы в город Ла-Эсперанса, расположенный примерно в 170 км к западу от нее.

ДТП произошло на крутом извилистом участке автодороги в департаменте Комаягуа.

Причины аварии пока не установлены.