Бразилия стала единоличным лидером по числу завоеванных титулов в истории Кубка Либертадорес после победы "Палмейраса" над аргентинским "Эстудиантесом" (1:0) в финале турнира.

Как передает Report, этот трофей стал 26-м для бразильских клубов в истории соревнований.

Аргентина, на счету которой 25 титулов, опустилась на второе место по этому показателю. Тройку лидеров замыкает Уругвай с восемью трофеями.

Для самого "Палмейраса" победа в Кубке Либертадорес стала четвертой в истории клуба и первой с 2021 года.

Кроме того, бразильские команды установили рекорд турнира, завоевав трофей в восьми сезонах подряд. Ранее ни одной стране не удавалось добиться подобного результата. Самая продолжительная победная серия аргентинских клубов составила четыре сезона.